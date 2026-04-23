Jubilados de Anses en abril: qué descuentos siguen vigentes y quiénes pueden ahorrar más

En un mes en el que cada peso cuenta, el alivio para muchos jubilados no pasa solo por el haber mensual. También entra en juego una red de descuentos que sigue activa y que, bien usada, puede achicar parte del gasto en supermercados, farmacias y compras cotidianas. Pero hay un punto clave que conviene ordenar desde el arranque: no existe, al menos en la información oficial publicada por Anses , un reintegro universal de $25.000 para todos los jubilados de la mínima .

Lo que sí está confirmado es la continuidad del programa Beneficios Capital Humano – Anses , con descuentos y devoluciones que se activan al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación.

Según Anses, el programa alcanza a jubilados y pensionados en una red de más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta en todo el país. La mecánica general es sencilla: el titular paga con la tarjeta de débito con la que cobra su haber y accede a beneficios que parten desde el 10% en supermercados y llegan al 20% en artículos de perfumería y limpieza . En el buscador oficial de comercios adheridos también aparecen promociones por rubro, provincia y modalidad, con descuentos y reintegros que cambian según la cadena y el día.

En ese esquema, el dato de los $25.000 aparece, pero no como una regla general para todos. La propia ANSES detalla que quienes cobran por Banco Supervielle tienen un descuento del 20% con tope de $25.000 en supermercados seleccionados los martes con tarjeta de débito. También menciona un tope de $15.000 pagando con QR, lo que puede llevar el reintegro combinado hasta $40.000 en ese caso puntual.

Para quienes cobran por Banco Nación, el beneficio adicional informado es un 5% extra usando BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000. En Banco Galicia, Anses informa hasta 25% de ahorro, con topes de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima

En paralelo, el frente previsional de abril también tuvo actualización. La portada oficial de Anses y el apartado de movilidad indican que en abril las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,90%, y que quienes cobran la jubilación mínima, con el bono de $70.000 incluido, se ubican en torno a los $450 mil. Además, Anses recuerda que los bonos siguen siendo proporcionales para quienes superan el haber mínimo hasta alcanzar el monto fijado para ese mes.

La diferencia, entonces, está en cómo se usa el beneficio y en qué banco cobra cada persona. El programa general de Anses ofrece descuentos en comercios adheridos, pero los reintegros más altos dependen de acuerdos complementarios con entidades bancarias específicas. Por eso, presentar los $25.000 como un ingreso extra asegurado para todos los jubilados de la mínima lleva a una lectura equivocada. En rigor, el ahorro posible cambia según el banco, la cadena, el día de la compra y el tope vigente en cada promoción.

También hay una advertencia oficial que sigue vigente y merece atención. Anses remarca en su sitio que nunca pide datos personales o bancarios por mensajes, llamadas o correos, un punto sensible en un universo especialmente expuesto a estafas. Las consultas sobre cobros, descuentos y beneficios deben hacerse por los canales oficiales. En abril, entonces, la foto actualizada es esta: hay descuentos y reintegros para jubilados y pensionados, sí; hay aumento por movilidad, también; pero el supuesto reintegro general de $25.000 no surge como un beneficio universal de Anses, sino como parte de promociones específicas atadas a determinados bancos.