Anses avanza con abril y este jueves cobran por última vez jubilados
El jueves 23, Anses completará los pagos de las siguienes ayudas: AUH y AUE, y también las jubilaciones mínimas.
A medida que avanza el calendario de abril, el esquema de pagos de Anses empieza a quedar más concentrado. Para este jueves 23, la agenda ya no incluye Pensiones No Contributivas ni prenatal y maternidad, que terminaron antes en el mes, y queda centrada en jubilaciones mínimas y asignaciones sociales que todavía completan sus fechas según la terminación del documento.
En esa línea, este jueves 23 de abril cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 9. Ese mismo día también percibirán sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 9. A la vez, Anses depositará la Asignación por Embarazo para las beneficiarias con DNI terminado en 9, con lo que esa prestación completará su cronograma de abril.
El calendario se consulta desde la sección oficial de pagos de Anses, donde las fechas se organizan por prestación y terminación del documento.
Abril, además, llega con actualización en los montos. Anses informó que jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben este mes un aumento de 2,90% dentro del esquema de movilidad mensual. En ese marco, la jubilación mínima quedó en $380.319,31 y, con el bono de $70.000, alcanza los $450.319,31. Para las asignaciones, la AUH se ubica en $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad en $445.003.
Fuera de las fechas atadas al DNI, siguen disponibles dos ayudas con una ventana de cobro más amplia. Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan habilitadas para todas las terminaciones del documento entre el 10 de abril y el 12 de mayo.
Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que también se pagan en ese mismo período sin importar el número final del DNI. Esas prestaciones forman parte del calendario general que Anses mantiene publicado para consulta.