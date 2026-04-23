Anses avanza con abril y este jueves cobran por última vez jubilados

El jueves 23, Anses completará los pagos de las siguienes ayudas: AUH y AUE, y también las jubilaciones mínimas.

Anses pagará este jueves 23 de abril a jubilados de la mínima, AUH y Asignación por Embarazo.

A medida que avanza el calendario de abril, el esquema de pagos de Anses empieza a quedar más concentrado. Para este jueves 23, la agenda ya no incluye Pensiones No Contributivas ni prenatal y maternidad, que terminaron antes en el mes, y queda centrada en jubilaciones mínimas y asignaciones sociales que todavía completan sus fechas según la terminación del documento.

En esa línea, este jueves 23 de abril cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 9. Ese mismo día también percibirán sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 9. A la vez, Anses depositará la Asignación por Embarazo para las beneficiarias con DNI terminado en 9, con lo que esa prestación completará su cronograma de abril.

El calendario se consulta desde la sección oficial de pagos de Anses, donde las fechas se organizan por prestación y terminación del documento.

Abril, además, llega con actualización en los montos. Anses informó que jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben este mes un aumento de 2,90% dentro del esquema de movilidad mensual. En ese marco, la jubilación mínima quedó en $380.319,31 y, con el bono de $70.000, alcanza los $450.319,31. Para las asignaciones, la AUH se ubica en $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad en $445.003.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Anses liquida abril con un aumento de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones.