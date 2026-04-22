Según la psicología, la generación que creció entre cassettes, teléfonos fijos y tardes en la calle desarrolló una habilidad que hoy vale oro

La psicología mira con atención a quienes pasaron su infancia entre cassettes rebobinados con birome, llamados al teléfono fijo y tardes enteras en la vereda. No se trata de romantizar una época, sino de entender qué dejó esa forma de crecer: una relación distinta con el tiempo, con el aburrimiento y con los demás, desarrollando una habilidad que hoy vale oro.

Entre esos recursos aparece uno que hoy vale mucho: la tolerancia a la frustración. Esperar era parte natural de la rutina. Había que aceptar que una llamada no se contestara, que un amigo no estuviera en su casa, que un plan cambiara sin aviso o que el entretenimiento dependiera de inventarlo. Desde la psicología, esa convivencia cotidiana con pequeñas demoras y límites puede leerse como un entrenamiento informal de la paciencia y de la capacidad de adaptarse sin derrumbarse ante cada contratiempo. Esta última idea es una inferencia coherente con lo que muestran los estudios sobre juego libre, resiliencia y autorregulación.

Otro punto importante es el valor del juego no organizado. La Asociación Estadounidense de Psicología destaca que el juego libre ayuda a los chicos a desarrollar resiliencia, creatividad y vínculos espontáneos con sus pares. A eso se suma que, según el Centro sobre el Niño en Desarrollo de Harvard, las experiencias de juego fortalecen habilidades centrales para la vida, como la atención, la memoria de trabajo y el autocontrol. Visto en conjunto, crecer con tardes en la calle, reglas negociadas entre chicos y menos supervisión permanente no solo construía recuerdos: también fortalecía herramientas emocionales y sociales .

La psicología también pone el foco en algo que hoy parece más escaso: la práctica sostenida del cara a cara. Antes de los chats y los audios, casi todo pasaba por la presencia física, por leer gestos, esperar turnos, discutir, arreglar y seguir jugando. Harvard subraya que esas interacciones de ida y vuelta son decisivas para el desarrollo temprano de las habilidades sociales y del bienestar emocional. Por eso, quienes crecieron en ese contexto suelen mostrar una capacidad más aceitada para sostener conversaciones, registrar al otro y resolver tensiones sin depender por completo de una pantalla.

Claro que esa generación no salió intacta ni perfecta. Tener más libertad no siempre implicó tener más contención, y muchas veces esa autonomía apareció por necesidad más que por elección. Pero aun con esos matices, la psicología permite leer que ciertos hábitos de esa crianza dejaron fortalezas concretas: saber arreglárselas con menos, soportar mejor la espera, aceptar que no todo se resuelve de inmediato y construir vínculos con mayor espesor fuera de la lógica de la reacción instantánea.

Tal vez por eso hoy esa habilidad emocional se note tanto. En una época dominada por la urgencia, la sobreestimulación y la respuesta inmediata, conservar calma ante la incomodidad, tolerar el vacío y sostener el vínculo real con otros se volvió casi un diferencial. La psicología no dice que una generación sea mejor que otra, pero sí permite entender por qué quienes crecieron entre cassettes, teléfonos fijos y tardes en la calle desarrollaron una forma de fortaleza silenciosa que todavía pesa en la vida adulta.