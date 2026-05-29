Qué dice la IA y la psicología de las personas que toman notas durante reuniones

La psicología y la inteligencia artificial revelan que tomar notas a mano en reuniones potencia el perfil intelectual y la capacidad de retención.

Según la psicología cognitiva, el acto de escribir a mano es una herramienta insustituible para fijar la atención y procesar información en tiempo real. Foto: IA

En una era donde las aplicaciones de transcripción automatizan los resúmenes laborales, la vieja costumbre de registrar apuntes a mano resiste con fuerza. La psicologia cognitiva y la inteligencia artificial revelan que las personas que toman notas durante las reuniones desarrollan un perfil intelectual superior, mejorando drásticamente su capacidad de retención y análisis crítico.

Un reciente informe de National Geographic recopiló estudios que advierten sobre el costo invisible de abandonar el papel y el bolígrafo en el entorno laboral. Mientras que las computadoras ganan terreno en las oficinas, la ciencia demuestra que el acto físico de escribir genera un filtrado cerebral que ninguna pantalla o teclado puede replicar de forma eficiente.

El mapa del cerebro: pantallas apagadas vs. mentes activas Los hallazgos más contundentes provienen de la neuropsicología, específicamente de estudios con electroencefalogramas aplicados a la escritura. Los científicos descubrieron que cuando una persona escribe a máquina o tipea en una pantalla, solo se iluminan áreas muy pequeñas y aisladas del cerebro. En contraste, al tomar notas a mano durante una reunión, la totalidad del mapa cerebral se enciende, activando redes complejas que mantienen a la mente en un estado de alerta y procesamiento absoluto.

escribir Al escribir a mano, el cerebro activa las ondas Alfa y Theta, indispensables para la memoria de largo plazo. Archivo MDZ

El secreto de las ondas Alfa y Theta El beneficio de escribir de puño y letra en medio de un debate laboral no es una simple percepción, sino pura actividad eléctrica. El movimiento de los dedos al dar forma a cada letra en el papel activa las oscilaciones cerebrales Alfa y Theta, responsables de los estados de enfoque profundo y escucha activa. Al tipear en una notebook, estas frecuencias quedan completamente apagadas, lo que aumenta la dispersión y reduce la memoria a largo plazo.