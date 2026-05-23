El ingrediente casero para regar el limonero y fortalecer sus raíces

Potencia el desarrollo de tu limonero. Conoce cómo el agua de arroz puede mejorar la estructura del suelo y estimular el crecimiento de sus raíces.

El limonero es uno de los árboles más deseados por los amantes de la jardinería. Este árbol frutal no solo nos brinda sus frutos, sino también un follaje que decora cualquier rincón. Aunque suele ser resistente, también necesita algunos cuidados especiales, sobre todo a la hora de fortalecer sus raíces y protegerlo de plagas.

Uno de los métodos caseros para fertilizar el limonero es reutilizando algo que muchas veces tiramos: el agua del arroz. Este líquido contiene nutrientes y minerales que muchas personas utilizan como fertilizante natural para mejorar el desarrollo de las plantas y favorecer el crecimiento de las raíces.

arroz Un fertilizante muy eficaz. Foto: Fuente: Shutterstock El agua de arroz aporta nutrientes naturales que benefician al limonero. Foto: Shutterstock

Cómo usar el agua de arroz en el limonero El truco consiste en aprovechar el agua que queda luego de lavar o hervir arroz, siempre dejando que se enfríe antes de usarla. Luego, se recomienda regar directamente la tierra alrededor del limonero una o dos veces por semana.

Especialistas en jardinería explican que este ingrediente aporta pequeñas cantidades de almidón, minerales y materia orgánica que ayudan a mejorar el suelo y estimular las raíces.