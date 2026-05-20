Guía de poda del limonero antes del invierno: el error común que arruina tu producción de limones

Expertos advierten sobre la poda incorrecta del limonero en otoño, un error que afecta gravemente la producción de limones y la salud del árbol.

El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para el jardín de casa gracias a su generosa producción. Sin embargo, al llegar los meses de frío, muchos dueños de cítricos cometen un grave error de jardinería por exceso de entusiasmo: agarrar las tijeras de podar en el momento equivocado.

Hacer una poda drástica antes de que comiencen las heladas intensas es el camino directo a quedarte sin limones la próxima temporada y, en el peor de los casos, a enfermar gravemente al árbol.

El error común: la poda agresiva fuera de época El error más frecuente es realizar una poda de formación o de producción profunda a finales de otoño o principios de invierno. Cuando bajan las temperaturas, el limonero ralentiza su crecimiento, pero sigue activo. Si cortamos ramas grandes en este momento, dejamos al árbol expuesto a dos grandes peligros:

Sensibilidad al frío: los cortes estimulan la brotación de ramas nuevas y tiernas. Estos brotes jóvenes no tienen fuerza para resistir las heladas invernales y se quemarán por completo, debilitando la energía general del frutal.

Entrada de hongos y pestes: las heridas de poda tardan mucho más en cicatrizar con el frío y la humedad invernal, convirtiéndose en la puerta de entrada perfecta para enfermedades como la antracnosis o la goma. Expertos recomiendan podar los limoneros antes o después de que produzcan frutos Foto: shutterstock El secreto de la poda en otoño es la moderación. Foto: shutterstock

El verdadero momento para la gran poda Si tu limonero necesita una poda estructural (para bajarle la altura, abrir el centro para que entre luz o darle forma), vas a tener que aguantar un par de meses. El momento ideal es a finales del invierno o principios de la primavera, justo cuando el riesgo de heladas fuertes ya pasó y antes de que empiece la gran floración.