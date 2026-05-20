Guía de poda del limonero antes del invierno: el error común que arruina tu producción de limones
Expertos advierten sobre la poda incorrecta del limonero en otoño, un error que afecta gravemente la producción de limones y la salud del árbol.
El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para el jardín de casa gracias a su generosa producción. Sin embargo, al llegar los meses de frío, muchos dueños de cítricos cometen un grave error de jardinería por exceso de entusiasmo: agarrar las tijeras de podar en el momento equivocado.
Hacer una poda drástica antes de que comiencen las heladas intensas es el camino directo a quedarte sin limones la próxima temporada y, en el peor de los casos, a enfermar gravemente al árbol.
El error común: la poda agresiva fuera de época
El error más frecuente es realizar una poda de formación o de producción profunda a finales de otoño o principios de invierno. Cuando bajan las temperaturas, el limonero ralentiza su crecimiento, pero sigue activo. Si cortamos ramas grandes en este momento, dejamos al árbol expuesto a dos grandes peligros:
Sensibilidad al frío: los cortes estimulan la brotación de ramas nuevas y tiernas. Estos brotes jóvenes no tienen fuerza para resistir las heladas invernales y se quemarán por completo, debilitando la energía general del frutal.
Entrada de hongos y pestes: las heridas de poda tardan mucho más en cicatrizar con el frío y la humedad invernal, convirtiéndose en la puerta de entrada perfecta para enfermedades como la antracnosis o la goma.
El verdadero momento para la gran poda
Si tu limonero necesita una poda estructural (para bajarle la altura, abrir el centro para que entre luz o darle forma), vas a tener que aguantar un par de meses. El momento ideal es a finales del invierno o principios de la primavera, justo cuando el riesgo de heladas fuertes ya pasó y antes de que empiece la gran floración.
Qué sí se puede hacer en esta época
En esta época del año, la regla de oro de los jardineros es la moderación. Solo se debe realizar una poda de limpieza superficial que no estrese a la planta. Esto incluye retirar únicamente:
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Hojas y ramas secas: todo lo que esté marchito o roto.
Chupones: esas ramas largas, verdes y súper gruesas que crecen de forma vertical desde el centro o la base del tronco. Como no dan frutos, solo le roban energía al resto del árbol.