Estas 3 plantas de interior crecen mejor en agua que en maceta y mejoran la calidad del aire

Las plantas que crecen en agua son una gran alternativa para la decoración del hogar. Además, la mejor parte es que no necesitan mantenimiento y ayudan a mejorar la calidad del aire. Estas son las plantas que mejor se desarrollan sin necesidad de tener tierra.

La cinta o el lazo de amor aparece como una de las mejores opciones para cultivar en agua . Esta planta produce pequeños brotes que directamente se pueden colocar en el agua, donde enraízan con facilidad. Es ideal para quienes quieren multiplicar sus plantas sin esfuerzo. Además, diversos estudios han demostrado que es perfecta para absorber contaminantes del aire interior, como formaldehído o monóxido de carbono.

Por supuesto, el potus se encuentra en esta lista . Esta planta es una de las más resistentes para desarrollarse en agua. Solo necesita luz indirecta y cambios de agua periódicos para mantener sus raíces sanas. Además, su crecimiento es rápido y sus hojas verdes aportan frescura a cualquier ambiente, ayudando a reducir la presencia de sustancias tóxicas.

Por último, el bambú de la suerte también se adapta perfectamente a este tipo de cultivo. Aunque no es un bambú real, esta planta es muy utilizada en decoración y puede crecer en agua con apenas algunos cuidados básicos, como mantener el nivel adecuado y evitar la exposición directa al sol. El Feng Shui le atibuye a esta planta propiedades purificadoras.

Estas especies demuestran que no siempre es necesario usar tierra para tener plantas sanas y vistosas. Con un poco de atención y cambios regulares de agua, es posible disfrutar de un jardín interior simple, limpio y fácil de mantener.