La Selección de Irán ya concentra para el Mundial mientras espera resolver un problema clave

Irán comenzó la puesta a punto en Turquía en medio de la incertidumbre por una definición importante a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026.

La selección de Irán antes de partir hacia Turquía, donde realizará una concentración de preparación para su participación en el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio.

La Selección de Irán ya puso en marcha su preparación para el Mundial 2026, aunque todavía convive con una situación inesperada: parte de la delegación aún no tiene asegurado el ingreso a Estados Unidos por cuestiones vinculadas a las visas. En medio de esa incertidumbre, el plantel viajó este lunes rumbo a Turquía para realizar la etapa final de entrenamientos.

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei se instalará en Antalya con una lista provisoria de 30 futbolistas. Antes del inicio del torneo, el entrenador deberá realizar el corte definitivo para dejar la nómina en 26 jugadores.

La Selección de Irán se prepara para el Mundial a la espera de las visas Irán festejo El festejo de la Selección de Irán tras clasificar al Mundial 2026. EFE

Mientras el equipo avanza con la preparación futbolística, desde la federación iraní mantienen el optimismo respecto a la resolución del conflicto administrativo. Mehdi Mohammad Nabi, director del seleccionado, aseguró que el problema podría solucionarse pronto luego de las conversaciones mantenidas con la FIFA. "De acuerdo con las previsiones que habíamos hecho y la correspondencia mantenida con la FIFA, este asunto debería resolverse en las próximas dos semanas", afirmó.

En las últimas semanas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había señalado que no existirían inconvenientes para el ingreso de los futbolistas iraníes, aunque sí podrían surgir restricciones para algunos integrantes del cuerpo técnico o dirigentes. Desde la FIFA también intentaron llevar tranquilidad. Gianni Infantino aseguró que Irán será recibido “con entusiasmo” durante el torneo que definió como “el evento deportivo más inclusivo de la historia”.