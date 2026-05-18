Ganó 27 títulos con el Real Madrid y anunció que se va del club al finalizar la temporada

El Real Madrid despidió de manera oficial a uno de los jugadores más emblemáticos que pasaron por la institución en las últimas dos décadas. De quién se trata.

Se termina una era en el Real Madrid. Después de más de 20 años ligado al club -contando su paso por las Inferiores-, Dani Carvajal se irá libre cuando finalice la temporada 2025/26 y le pondrá punto final a una historia repleta de títulos, gloria europea y sentido de pertenencia.

El adiós de un grande: Real Madrid despidió a Dani Carvajal La noticia fue confirmada este lunes por la institución merengue a través de un comunicado oficial, donde despidió al lateral derecho con una frase que refleja lo que representa su figura en la historia de la Casa Blanca. “Carvajal es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, sentenció el escrito.

También hubo palabras de reconocimiento de parte de Florentino Pérez. “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Ha representado siempre los valores del club de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”, aseguró el histórico presidente.

Dani Carvajal volvió a ser campeón con Real Madrid. Foto: EFE Dani Carvajal no seguirá en el Real Madrid y será jugador libre a partir de junio. Foto: EFE

Todos los logros del lateral español con la camiseta merengue El defensor de 34 años llegó al club en 2002 y, tras una década en la cantera, logró consolidarse en el primer equipo del Real Madrid. A partir de ahí, construyó una carrera soñada: disputó 450 partidos oficiales, ganó 27 títulos y fue protagonista central de una generación que marcó una época.