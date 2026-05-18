La AFA levantó la sanción contra Verón y Estudiantes por el "espaldazo" ante Central: el comunicado

La resolución llegó luego de la apelación que la institución platense presentó ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), movimiento que terminó inclinando la balanza a su favor. Así, quedó archivado un conflicto que había explotado a fines de 2025 y que sacudió al fútbol argentino.

Todo comenzó cuando Estudiantes salió a cuestionar públicamente la supuesta votación interna que se había realizado en las oficinas de Ezeiza para coronar al Canalla como campeón de Ligal, una decisión que generó muchísima polémica porque ya se había cerrado la tabla anual. Las críticas generaron un fuerte cruce entre las partes y derivaron en una decisión inédita: el plantel del Pincha tuvo que realizarle un pasillo de honor a su par rosarino en el cruce de octavos del Clausura.

Lo que vino después quedó para la historia: como forma de protesta, los jugadores del Pincha hicieron el recibimiento de espaldas, una imagen que rápidamente que generó revuelo inmediato y terminó agravando todavía más la disputa. Días más tarde, Verón recibió seis meses de inhabilitación para ejercer la presidencia del club, motivo por el cual observó desde la tribuna la consagración en el Madre de Ciudades tras ganarle la final por penales a Racing.

Ahora, con el expediente cerrado, la Brujita recuperó formalmente su cargo como máximo dirigente y Estudiantes le puso punto final a uno de los conflictos más picantes de los últimos tiempos.

El comunicado oficial de Estudiantes confirmando el levantamiento de la sanción

"Frente a la apelación oportunamente interpuesta por el Club y su Presidente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la Asociación del Fútbol Argentino ha resuelto dar por cumplida la suspensión impuesta a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, y dejar sin efecto la sanción económica aplicada a la institución.

De esta manera, se da por finalizado el proceso disciplinario. El Club agradece a socias, socios, hinchas y comunidad el acompañamiento sostenido a lo largo de todo este proceso".