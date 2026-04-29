Estudiantes de La Plata empató con Flamengo en un partidazo y sigue siendo escolta del último campeón

Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Flamengo de Brasil en un partido en cuyo segundo tiempo fue superior al campeón defensor y que disputaron esta noche en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

La visita ganaba desde los 32 minutos del primer tiempo con el tanto del delantero Luiz Araújo, mientras que el equipo platense igualó el resultado a los nueve minutos de la segunda etapa.

El local tuvo el primer acercamiento del partido a los nueve minutos, con un córner jugado corto en el que el delantero Facundo Farías jugó hacia atrás para la llegada del lateral Gastón Benedetti, que remató cruzado a la carrera, pero su disparo fue bloqueado por un defensor.

Luiz Araújo le puso el moño a una estupenda jugada colectiva de Flamengo.

Dos minutos más tarde, un efectivo contraataque de la visita permitió la subida por derecha del extremo Luiz Henrique, que enganchó hacia adentro y sacó un tiro bajo al segundo palo, que se desvió en un defensor rival y pasó cerca del poste.

Cuando iban 13 minutos, un buen centro desde la derecha del lateral Eric Meza salió al segundo palo y a la puerta del área, por donde apareció para disparar Farías, aunque su tiro salió defectuoso y ancho.

A los 26 minutos, el volante Jorge Carrascal enganchó por el costado izquierdo y filtró un pase para la llegada del extremo Samuel Lino, que cruzó un disparo bajo y le erró al arco por muy poco.

Tres minutos más tarde, luego de una combinación entre Farías y el enganche Tiago Palacios, el exdelantero de Colón de Salta Fe le pegó desde la medialuna del área, aunque su tiro se fue algo alto.

Cuando iban 32 minutos, un buen desborde por izquierda de Samuel Lino, que eludió y aguantó con el cuerpo al defensor Tomás Palacios, terminó en un centro atrás para que el extremo Luiz Araujo empuje al gol ante el arco libre.

El gol de Flamengo para el 1-0 vs Estudiantes

El 1-0 de Flamengo vs. Estudiantes El 1-0 de Flamengo vs. Estudiantes ESPN

El local tuvo la primera llegada del complemento antes de primer minuto, con un tiro de media vuelta del volante Mikel Amondarain que salió suave y a las manos del arquero Agustín Rossi.

A los cinco minutos, un centro desde la derecha del lateral Eric Meza habilitó el cabezazo de Farías, que apareció libre de marca y remató desde el área chica, aunque su disparo se fue alto.

El arquero Fernando Muslera salvó el arco del “Pincha” en dos oportunidades a los nueve minutos, al detener un mano a mano por izquierda del delantero Bruno Henrique y, en el rebote, el disparo de primera de Luiz Araujo.

En el contraataque de una doble atajada impresionante del veterano arquero uruguayo, el conjunto de La Plata avanzó por derecha y, luego de un centro atrás pinchado de Meza, Farías remató de cabeza y el delantero Guido Carrillo se tiró de “palomita” para empujar la pelota al gol sobre la línea, a pesar de la anteposición de Agustín Rossi.

Guido Carrillo empató para Estudiantes

Carrillo puso el 1-1 para Estudiantes ante Flamengo Guido Carrillo puso el 1-1 para Estudiantes ante Flamengo. ESPN

A los 37 minutos de la segunda parte, un centro bombeado al segundo poste de Amondarain hizo posible la llegada y el posterior cabezazo de Tiago Palacios, que nuevamente salió por encima del palo horizontal.

Seis minutos más tarde, el delantero Edwuin Cetré sacó un tiro potente desde el costado derecho, aunque el mismo fue a la posición en la que se encontraba Rossi, que desvió sin problemas.

En el tercer minuto de descuento de la segunda parte, Amondarain apareció libre por el costado izquierdo del área y abrió el pie para colocar la pelota contra el segundo palo, aunque no pudo darle mucha dirección a su disparo, que Rossi detuvo de gran manera.

Festejo de Estudiantes Tras un doble atajadón de Muslera, Estudiantes llegó al empate a través de su goleador: Guido Carrillo. FotoBaires

Con la igualdad, ambos equipos mantuvieron el invicto en la actual edición del certamen continental: el Pincha es segundo con cinco unidades y el conjunto rojinegro se mantiene en el primer lugar, con siete puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina visitarán a Cusco de Perú, el miércoles 6 de mayo a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será visitante de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el jueves 7 desde las 21:30.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Estudiantes de La Plata vs Flamengo