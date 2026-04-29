Escándalo en Estudiantes de La Plata: denunciaron por abuso sexual a un profesor de boxeo

Un nuevo escándalo sacude al club Estudiantes de La Plata . Una joven de 20 años denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo y aseguró que los hechos comenzaron cuando era menor de edad.

Según relató, el acusado la contactó cuando ella tenía 16 años y vivía en un hogar de niños. En ese contexto, el profesor la pasaba a buscar para llevarla a entrenar y, con el tiempo, comenzó a realizarle comentarios desubicados.

La situación se agravó durante uno de los entrenamientos que se realizó en la casa del acusado. Según detalló la joven, antes de llevarla de regreso al hogar, el profesor le hizo masajes y le bajó los pantalones.

A partir de ese episodio, la denunciante sostuvo que los abusos continuaron durante un largo período , hasta diciembre de 2025. En ese marco, el acusado habría sostenido que mantenían una relación amorosa. La joven también señaló que la situación tuvo un fuerte impacto en su salud mental, al punto de haber intentado quitarse la vida.

El comunicado de Estudiantes

Tras conocerse la denuncia, el club Estudiantes de La Plata difundió un comunicado oficial en el que informó las medidas adoptadas. Desde la institución señalaron que “ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y ponerse a disposición de las autoridades competentes”.

Además, indicaron que se activó el protocolo interno y se dio intervención al área correspondiente. En ese sentido, precisaron que “se dio intervención inmediata al Área de Género y Diversidad del Club, activando los mecanismos de acompañamiento y protección de derechos previstos”.

Estudiantes boxeo denuncia X - @edelpclub

La suspensión del acusado

El club también confirmó que se tomaron medidas preventivas respecto del denunciado: “Como medida preventiva urgente, la Comisión Directiva procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado mientras se sustancia el procedimiento correspondiente”.

Resguardo de la víctima

En el mismo comunicado, la institución remarcó que no brindará más detalles sobre el caso para proteger a la denunciante. “En virtud del principio de confidencialidad que rige las actuaciones y a fin de preservar la intimidad de la denunciante y evitar su revictimización, el Club no brindará información adicional”, informaron.

Asimismo, solicitaron responsabilidad en el tratamiento del caso: “El Club exige a los medios de comunicación y a la comunidad en general que actúen con plena responsabilidad y sensibilidad, absteniéndose de difundir datos que permitan identificar a la denunciante”.