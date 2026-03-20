Imputan a un DT de un club barrial en Neuquén por abuso sexual y grooming

El Club Unión Vecinal de Neuquén afirmó que apartó al DT meses antes de la acusación judicial. Investigan casos de abuso, grooming y corrupción de menores.

Un DT de fútbol de un club barrial de Neuquén fue acusado de abuso sexual, grooming y corrupción de menores.

La investigación contra un DT acusado de abuso sexual, grooming y corrupción de menores, sumó en las últimas horas nuevos elementos. Aunque la imputación formal por parte del Ministerio Público Fiscal se conoció recientemente, desde el Club Unión Vecinal de Neuquén sostienen que el entrenador ya había sido apartado meses atrás, cuando circularon versiones sobre conductas inapropiadas.

Según explicó la presidenta de la institución, Fabiana Cárdenas, las primeras alertas surgieron a fines de enero. En ese momento, sin denuncias formales pero ante rumores de acoso y la existencia de material comprometedor, la comisión directiva resolvió desvincularlo de la categoría y posteriormente de todo el cuerpo técnico, como medida preventiva.

Sin embargo, el caso expuso tensiones con algunas familias que afirmaron haber advertido a la institución con anterioridad. “El dolor es no haberlo sabido antes para actuar con mayor rapidez”, expresaron desde el club.

Quién es el DT acusado El acusado, de 28 años y también abogado, rechazó todas las acusaciones en su momento y las atribuyó a un conflicto personal con una familia. No obstante, la causa avanzó y hoy enfrenta cargos graves: abuso sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores, grooming y exhibiciones obscenas.

De acuerdo con la investigación judicial, el entrenador habría construido un vínculo de confianza con adolescentes a su cargo, ofreciéndoles dinero, regalos como botines y teléfonos, e incluso viajes, a cambio de contenido sexual. También se lo acusa de amenazas hacia el entorno familiar de las víctimas, lo que habría generado un clima de silencio.