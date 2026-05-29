Intentaron vender un celular de alta gama robado y terminaron detenidos en Godoy Cruz

Policías recuperaron el celular robado y atrapó a dos sospechosos que circulaban en motocicleta. Habían pactado la venta del aparato y cayeron antes.

Los dos sujetos detenidos con el celular robado y la moto en la que se movilizaban.

Dos hombres fueron detenidos la tarde del jueves al intentar concretar la venta de un celular recientemente robado en Godoy Cruz. Durante el procedimiento, policías recuperaron el dispositivo sustraído y otro teléfono de dudoso origen. Asimismo, incautaron dinero en efectivo que los sospechosos tenían en su poder.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en la intersección de Perito Moreno y Aristóbulo del Valle, donde efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaban patrullajes preventivos.

En ese momento, los uniformados fueron alertados por operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) sobre una presunta compra pactada relacionada con un teléfono denunciado como robado en inmediaciones de calle Cervantes.

La caída de los sospechosos en Godoy Cruz Con la información aportada, los policías iniciaron la búsqueda de los sospechosos, quienes se movilizaban en una motocicleta Zanella ZR200 blanca. Minutos después, los efectivos lograron interceptarlos en la esquina de Aristóbulo del Valle y Perito Moreno.

Durante la requisa, secuestraron un teléfono iPhone, un celular Samsung y dinero en efectivo, elementos que coincidían con los datos aportados en la denuncia.