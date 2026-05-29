El inquietante audio que envió Agostina Vega antes de desaparecer: "Tengo que ir con el novio de mamá"
La adolescente de 14 años sigue desaparecida en Córdoba. La Justicia analiza un audio que les mandó a sus amigas y una conversación entre su mamá y Claudio Barrelier.
La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevos elementos que son analizados por la Justicia. Ahora, se difundió un audio que la adolescente les mandó a sus amigas antes de que desapareciera, además de una conversación de WhatsApp entre su mamá, Melisa Heredia, y Claudio Barrelier, el principal sospechoso.
La menor de 14 años es buscada en la ciudad de Córdoba, mientras los investigadores intentan reconstruir qué hizo durante las horas previas a su desaparición, con quiénes estuvo y qué contactos mantuvo antes de que su celular quedara apagado.
Los audios que envió Agostina Vega
En la grabación incorporada a la causa, Agostina les contó a sus amigas que tenía pensado hacerle “una sorpresa” a su mamá y mencionó al novio de la mujer. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se la escucha decir en el mensaje.
Ese material quedó bajo análisis y buscarán determinar el contexto en el que fue enviado, qué quiso decir la adolescente y si ese mensaje puede aportar datos clave para establecer sus últimos movimientos antes de desaparecer.
Los chats que se incorporaron a la causa
Además, se conoció un chat entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier, registrado durante la madrugada del domingo, cuando la madre de Agostina empezó a preocuparse porque su hija no volvía y no lograba comunicarse con ella.
En esa conversación, Melisa le preguntó al principal sospechoso qué le había pedido Agostina. “¿Que te pidió la Agos a vos hoy? Que me pidió tu número”. El hombre respondió: “Si la podía llevar a la casa de un amigo” y aseguró que no tenía como llevarla.
La mamá de la adolescente insistió para saber de quién se trataba, pero Barrelier contestó: “No me dijo”. Minutos después, la mujer envió nuevos mensajes con signos de preocupación: “Hace como tres horas se fue y no aparece”, “No sé qué hacer si llamar a la policía”, “Y le pregunté a las amigas y no está con ellas” y “La llamo y tiene el cel apagado”.
El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, afirmó este viernes que: “Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lugares a partir de la evidencia probatoria previa”, comentó, mientras continúan los rastrillajes.
“La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea”, expresó sobre el intenso trabajo que se está llevando a cabo.