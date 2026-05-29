Cuál es la principal hipótesis en el caso de Agostina Vega, la niña intensamente buscada en Córdoba

El caso por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas datos estremecedores que cambian el rumbo de la pesquisa. A pesar del hermetismo judicial, el avance de las tareas de campo apunta a un desenlace fatal con vejaciones previas.

Mientras el fiscal a cargo del expediente, Raúl Garzón, confirmó que "todo indica" que la joven es la del video ingresando a la casa del sospechoso, fuentes policiales deslizaron que la causa se encamina a la hipótesis de un caso de violación seguida de asesinato.

Los trabajos operativos se centran actualmente en encontrar el cuerpo de la víctima . Para ello, se desplegaron brigadas de canes especializados en varios terrenos baldíos de la provincia. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, detalló que hay 150 efectivos abocados exclusivamente a los rastreos. El contingente incluye a la división de caballería, personal de bomberos y la división de canes.

Este viernes, el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, rompió el silencio ante la prensa y admitió la complejidad del escenario actual: "La peor de las hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea con el desenlace que sea".

Garzón aseguró que están utilizando todos los recursos tanto de la Provincia como de la Nación. Respecto a los procedimientos, aclaró que la gran parte de la prueba ya fue recolectada, pero que los nuevos allanamientos buscan ampliar el área de trabajo de los peritos.

Además, el funcionario judicial validó una de las pruebas centrales del caso al referirse a las filmaciones de las cámaras de seguridad: "Todo indica que la chica es Agostina", señaló sobre la grabación que muestra a la adolescente ingresando a la casa de Claudio Barrelier.

Dura denuncia de la madre de Agostina: "Tiene protección"

En medio del dolor y la desesperación, Melissa, la madre de Agostina Vega, realizó declaraciones ante los medios de comunicación este viernes y apuntó directamente contra el entorno del imputado: "Claudio tiene que decir dónde está mi hija", reclamó.

Además, denunció públicamente que Barrelier se desempeñaba como funcionario y que goza de fuertes lazos con el poder político actual. De acuerdo con sus palabras, estos contactos estarían operando para "proteger" al sospechoso: "A Claudio no le van a soltar la mano", concluyó.