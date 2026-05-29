Habló la madre del detenido por la desaparición de Agostina Vega: "No es ella la del video"

La madre del detenido por la desaparición de Agostina Vega descartó las versiones sobre su hijo.

La madre de Claudio Barrellier, único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, declaró ante la prensa y fue contundente en la defensa de su hijo: "Mi hijo es un sol. Así se lo describo. Yo lo crié con muchos principios, con muchos valores. Que a la mujer hay que respetarla sobre todo".

Las declaraciones de la madre del detenido por el caso Agostina Vega La mamá del detenido por la desaparición de Agostina

En diálogo con A24, la mujer habló del caso que tiene en el ojo de la tormenta a Claudio Barrellier, su hijo, un vecino de Córdoba que estaría involucrado en la desaparición de Agostina Vega. En su declaración con Luis Novaresio, la mujer destacó cualidades de Barrellier y descartó cualquier posibilidad de las distintas versiones que hay sobre lo que ocurría en esa casa.

"Él no quería estudiar y salió a trabajar. De grande se dio cuenta e hizo toda la secundaria. De chico, salía a trabajar en una ferretería. Él fue siempre laburante", recordó la mujer sobre la adolescencia y juventud de Claudio.

En la misma charla, el periodista le pidió a la mujer que le describiera a la casa. "Es la casa en donde vive la familia. Mi hijo y su familia. La parte de arriba mi hijo se la alquila a un matrimonio". Sin embargo, Novaresio le comentó las versiones que circularon sobre lo que sucedía en la vivienda, a lo que la mujer respondió: "Cuando había partidos de Instituto se juntaban hasta 15 compañeros, amigos y vecinos del barrio a comer el asadito y ver el partido, pero que haya fiestas negras... por favor, señor. No digan barbaridades". Además, la misma negó que allí se consumieran drogas: "No es así. Tengo a mi nieta ahí".