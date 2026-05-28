Desaparición de Agostina Vega: el abogado del imputado aseguró que "la niña del video es su hija"

El abogado del único imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega brindó este jueves declaraciones a la prensa tras la extensa indagatoria de su defendido ante el fiscal y aseguró que Claudio Barrelier ratificó que la menor que aparece en el video difundido públicamente “es su hija” y no la niña desaparecida en Córdoba.

El defensor explicó que su cliente sostuvo nuevamente la existencia de un “auto rojo” vinculado a los movimientos previos a la desaparición de la adolescente de 14 años y aportó precisiones sobre el supuesto encuentro con Agostina. “Ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio”, afirmó.

En relación al video que se viralizó en las últimas horas, donde se lo ve ingresar al acusado con una nena en la vivienda, el abogado Jorge Sánchez del Bianco sostuvo que el hombre reconoció ser quien aparece en las imágenes, aunque insistió en que la niña que lo acompaña es su hija de 11 años. “Está 100% seguro”, aseguró el letrado, quien además señaló que el acusado habría identificado la ropa que llevaba la menor esa noche.

El defensor también intentó explicar por qué no alertó a la madre de Agostina tras el encuentro . Según dijo, su cliente “nunca negó” haber estado con la adolescente y recordó que la propia madre le había facilitado su número telefónico a la joven. “Él entendía que la madre sabía que Agostina iba a encontrarse con este chico”, sostuvo.

De acuerdo a la versión brindada por la defensa de la declaración del detenido, Agostina le habría pedido ayuda económica para pagar un viaje. El acusado dijo que le faltaba dinero para completar el costo del remis y que él colaboró con la diferencia. “No tenía movilidad para trasladarla para su otro encuentro”, remarcó el abogado.

Sobre el misterioso “auto rojo”, el letrado indicó que su defendido no pudo identificar al conductor ni tampoco conoce personalmente al joven con quien Agostina supuestamente iba a reunirse. “No estamos en condiciones de afirmar quién era”, señaló.

El abogado también rechazó versiones que vinculaban a su cliente con barras bravas o actividades ilícitas. Aclaró que es simpatizante e hincha de Instituto, pero negó cualquier pertenencia a facciones violentas. Además enfatizó que la vivienda señalada “no es un búnker”, como había trascendido respecto al domicilio allanado.

En cuanto a los procedimientos realizados por la fiscalía, aseguró que en los allanamientos únicamente se secuestraron teléfonos celulares y destacó que su defendido seguirá “a disposición de la Justicia” para ampliar su declaración si fuera necesario.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricto hermetismo y la búsqueda de Agostina sigue movilizando a la Policía y a la Justicia provincial.

Qué dijo el fiscal de la causa

Por su parte, en medio de una creciente expectativa por la desaparición de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón a cargo de la investigación habló este miércoles con la prensa y pidió “prudencia” para no entorpecer el avance de la causa. El funcionario confirmó que el principal imputado prestó extensa declaración y aseguró que la búsqueda de la joven continúa “con todos los recursos disponibles”.

El contacto con los medios se produjo a la salida de Tribunales y estuvo marcado por la cautela. “Hay un comunicado de la Fiscalía General y se ha dispuesto que la información va a ser muy prudente y limitada hasta tanto haya novedades”, explicó el fiscal, antes de aclarar que no respondería preguntas puntuales sobre el contenido de la declaración del acusado.

fiscal garzón

Según indicó, el sospechoso declaró durante varias horas en el marco de su derecho de defensa. “No les puedo decir qué declaró porque estaría violando el secreto de la causa”, sostuvo. También evitó brindar detalles sobre las pruebas incorporadas al expediente o las hipótesis que maneja la investigación.

Pese al hermetismo, el funcionario dejó una definición que llamó la atención: aseguró que “el epicentro de la prueba” está en Córdoba. “Es el lugar donde la prueba me ubica la investigación”, explicó al ser consultado sobre la posibilidad de que Agostina pudiera haber salido de la provincia.

El fiscal insistió en que la prioridad sigue siendo encontrar a la joven y reconstruir qué ocurrió. “La actividad de la fiscalía y de la Policía de la Provincia continúa intensamente para dar con el paradero de Agostina”, expresó. Y agregó: “La busca la sociedad, la busca el Poder Judicial, la busca el país”.

También pidió comprensión por las restricciones informativas y aseguró que la difusión excesiva de consultas puede afectar el trabajo de los investigadores. “Cada minuto que dispongo para atender llamados evidentemente turba la tarea de la fiscalía”, remarcó.

Mientras tanto, la investigación sigue bajo estricto secreto y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. El caso mantiene en vilo a Córdoba y moviliza un amplio operativo de búsqueda.