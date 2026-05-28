Se conoció el último mensaje que mandó Agostina Vega antes de desaparecer que complica al principal sospechoso

La ciudad de Córdoba se encuentra en medio de una intensa búsqueda para dar con el paradero de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que desapareció el pasado sábado y que, hasta ahora, no se sabe nada de ella.

Por la causa está detenido Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, quien fue la última persona en verla antes de que se cortara todo tipo de comunicación.

En esta línea, Elizabeth, la abuela de la adolescente, reveló recientemente la existencia de un audio que Agostina le habría enviado a sus amigas, en el que les decía que se iba a encontrar con Barrelier para hacerle un regalo sorpresa para su madre .

"Nosotros pensamos que él la llevó engañada con eso , con que le iba a dar un regalo sorpresa para su mamá", afirmó la mujer durante su comunicación con TN este miércoles por la tarde. Asimismo, la abuela explicó que, en un principio, el hombre le negó a la madre haber visto a Agostina, aunque luego este cambió su versión.

De acuerdo a la reconstrucción de lo que ocurrió el pasado sábado, Agostina se subió a un remís desde lo de su madre y se encontró con el acusado en el barrio Cofico. La adolescente le habría pedido ayuda económica para pagar dicho viaje.

"Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa", explicó el chofer con respecto a la pequeña conversación que pudo entablar con la joven. También detalló que, una vez que llegaron al lugar, Barrelier pagó el viaje con efectivo, más específicamente con un dólar, porque no tenía pesos. "La nena iba confiada, como si fuera un pariente, un amigo de la familia", agregó frente a medios televisivos.

Qué dice la versión del acusado

La versión de Barrelier se dio a conocer a través de su abogado quien, en diálogo con la prensa, dijo que el contacto que mantuvieron la adolescente y el acusado "existió, pero fue muy breve".

Siempre según la versión del detenido, luego de bajar del taxi Agostina caminó junto a Barrelier unas cuadras en dirección a la vivienda del acusado. Sin embargo, el abogado insistió en que la adolescente nunca ingresó a la casa. No obstante, el video difundido recientemente desmentiría esta versión.

Por otro lado, el abogado aportó otro dato central: la supuesta presencia de un tercer involucrado. “Ella estaba hablando con otra persona por teléfono. En un momento aparece un vehículo y Agostina le dice que se iba con él”, afirmó el defensor del acusado. A partir de ese momento, la comunicación con la joven se cortó definitivamente.