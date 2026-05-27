Quién es el detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba: los antecedentes penales

La Justicia de Córdoba confirmó la detención de Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años, en el marco de la investigación por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que es buscada desde que se activó el Alerta Sofía. El sospechoso fue señalado como una persona conocida por el entorno familiar.

Según los datos incorporados a la causa, Barrelier era conocido de la madre de Agostina. Melisa, la mamá de la adolescente, aseguró que se trataba de una persona de confianza: “Yo lo conozco, era amigo mío”, expresó.

Los registros oficiales indican que el detenido tenía antecedentes penales por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad . La madre de Agostina también sostuvo que el propio acusado le había contado que había estado involucrado en una causa anterior por privación ilegítima de la libertad.

La imputación dispuesta hasta el momento es por privación ilegítima de la libertad calificada . Además, la fiscalía intenta determinar si Barrelier se desempeñaba como empleado municipal. Dato no especificado en el texto fuente.

La investigación reconstruyó que Agostina fue vista por última vez en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo , en barrio Cofico, una zona residencial ubicada a unos tres kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la adolescente subía a un auto rojo. Según la hipótesis de la fiscalía, el detenido habría sido la persona que la recibió en ese lugar. Hasta ahora no hay datos confirmados sobre el paradero de la menor.

agostina vega cordoba poster El Alerta Sofía que emitieron por la búsqueda de Agostina.

De acuerdo con lo relatado por el abogado de la familia, Barrelier habría citado a la adolescente en esa intersección. Un remisero que trasladó a Agostina hasta el lugar se presentó espontáneamente a declarar y quedó como testigo clave.

El conductor contó que la joven le dijo que iba a encontrarse con esa persona para comprar un regalo para su madre. Tras llegar al punto acordado, el teléfono celular de Agostina dejó de funcionar y la adolescente no respondió más llamadas.

El fiscal Raúl Garzón confirmó que continúan las medidas y los operativos para encontrarla. “Se van a continuar practicando muchas medidas para desentrañar cuál es el móvil y el desarrollo de los hechos, y ojalá pronto la encontremos”, sostuvo.