Intentó darse a la fuga en una moto robada en Las Heras y fue detenido dentro de una vivienda

Un intenso procedimiento se desarrolló durante la noche del domingo en las Las Heras , donde una persecución a alta velocidad culminó con la detención de un joven y el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hurto agravado.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 22, cuando personal policial realizaba patrullajes en la zona y observó una motocicleta tipo Rouser NS 200 , sin dominio colocado, en la que se desplazaban dos hombres.

Al intentar detener la marcha mediante la voz de alto, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga por el Acceso Norte en dirección norte, realizando maniobras riesgosas para terceros.

Durante la huida, los sospechosos ingresaron al interior del Parque de la Niñez , atravesándolo por el sector central para luego perderse momentáneamente de vista.

Minutos después, el rodado volvió a ser ubicado circulando a gran velocidad por calle Independencia , lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de los móviles policiales.

Motocicleta secuestrada

Ingreso a una vivienda y detención

La persecución finalizó en inmediaciones de calles Álvarez Condarco y Monteagudo, donde los individuos ingresaron violentamente a una vivienda tras dañar el portón de acceso.

En ese contexto, los efectivos policiales ingresaron al domicilio sin perder de vista a los sospechosos y lograron la aprehensión de uno de ellos, identificado como el acompañante de la motocicleta.

Posteriormente, se registraron momentos de tensión cuando familiares y moradores del lugar reaccionaron de forma agresiva contra el personal actuante, arrojando elementos contundentes, lo que obligó a los efectivos a solicitar apoyo inmediato por frecuencia radial y utiliza armamamento largo para lograr una salida segura del lugar.

Moto robada y traslado del detenido

Tras la intervención, personal de automotores verificó el rodado y constató que presentaba pedido de secuestro vigente por hurto agravado.

La situación fue informada a la Oficina Fiscal Las Heras N°2, desde donde se dispuso el traslado del aprehendido al Hospital Carrillo para su asistencia médica y luego su alojamiento en la Subcomisaría Iriarte, además del secuestro de la motocicleta.