Dos delincuentes armados interceptaron a un motociclista, lo amenazaron y le robaron la moto

La víctima circulaba en una Yamaha MT03 por inmediaciones del Estadio Polimeni cuando fue sorprendida por dos delincuentes armados que escaparon con el rodado.

La víctima fue asaltada por dos delincuentes armados que le sustrajeron la moto.

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación la tarde del domingo en Las Heras luego de que un motociclista fuera víctima de un violento asalto cometido por dos delincuentes armados. Tras el robo, los sospechosos se dieron a la fuga.

De acuerdo con información policial ,el hecho ocurrió a las 23 en inmediaciones del Estadio Polimeni, sobre calle General Julio Argentino Roca, cuando un hombre de 58 años circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha MT03.

Lo amenazaron con un arma y escaparon Según trascendió, en un momento del recorrido el motociclista fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego para obligarlo a entregar el rodado.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente de la zona mientras la víctima daba aviso a las autoridades.