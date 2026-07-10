Grooming en Mendoza: acosaba por Instagram a la hermana menor de su mejor amiga y terminó condenado

La investigación por un caso de grooming que sufrió una niña de 12 años en San Rafael , terminó recientemente en condena . El acusado, quien era amigo de una hermana de la víctima, envió mensajes con contenido sexual a la menor de edad a través de Instagram. Pese a que aseguraba ser inocente, no pudo evitar la sentencia en su contra.

José María Mondaca Serrano tenía 18 años cuando fue denunciado a comienzos de 2025 por la situación de ciberacoso que estaba padeciendo la niña, a quien ya conocía previamente. A raíz de eso, fue imputado por el delito de grooming, es decir, por atentar contra la integridad sexual de una menor de edad a través de medios electrónicos.

Al tratarse de una calificación excarcelable —prevé penas de 6 meses a 4 años de cárcel— enfrentó el proceso en libertad y recientemente se sentó en el banquillo de los acusados.

Durante el debate oral, el fiscal de San Rafael Javier Giaroli sostuvo la acusación en contra del joven y el juez Julio César Bittar lo halló culpable, imponiéndole una pena de seis meses de prisión en suspenso. De esa manera, Mondaca Serrano purgará el castigo en libertad y sin pasar por un penal provincial.

De acuerdo con la investigación, Mondaca Serrano comenzó a mensajear a la menor de edad después de la Navidad de 2024 . Inicialmente, utilizando una cuenta con un nombre falso, se contactó con la niña y buscó ganarse su confianza aparentando una relación de "mejores amigos".

En los mensajes que fueron presentados ante las autoridades a cargo de la pesquisa, Mondaca Serrano incitaba a la víctima para que tuvieran relaciones sexuales: "Y si nos hacemos papás"; "soy capaz de alquilar una cabaña por un día para estar solo con vos" y "cuando vayamos a comernos te bajas el pantalón y me bajás el mío", son algunos de los chats plasmados en el expediente.

Al parecer, la niña no quería revelar lo sucedido inicialmente, pero cuando las charlas pasaron al plano físico, terminó por contarle todo a una amiga de su hermana. Así, sus padres tomaron conocimiento sobre la situación y denunciaron penalmente a Mondaca Serrano.

Poco más de un año después, la Justicia terminó condenado al joven por el caso de grooming.