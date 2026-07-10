Cómo evoluciona el adolescente agredido por una patota: difundieron el último parte médico

La salud de Santiago Herrero comienza a mostrar señales alentadoras. El adolescente de 15 años, que permanece internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba tras ser agredido por una patota el jueves por la noche en Villa Carlos Paz , presentó una evolución favorable durante las últimas horas, según el último parte médico difundido por su familia.

La información fue dada a conocer por su madre, María Laura, quien explicó que los profesionales se mostraron conformes con la respuesta del joven al tratamiento.

"Respondió bien a la medicación y también a los estímulos. Movió las manos y los pies, algo que los médicos no esperaban tan pronto", expresó en diálogo con el portal informativo Carlos Paz Vivo!.

El cuadro continúa siendo delicado, aunque estable. Si la evolución se mantiene, los especialistas prevén comenzar a reducir la sedación durante la tarde del sábado para evaluar la respuesta neurológica de Santiago y comprobar si puede iniciar el proceso de despertar.

El adolescente fue sometido a una compleja cirugía luego de ingresar con un traumatismo de cráneo con hundimiento y una lesión cerebral. Había sido atacado en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, donde, según denunció su familia, fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo golpeó y le arrojó una botella de vidrio en la cabeza.

Mientras familiares, amigos y vecinos mantienen una cadena de oración por su recuperación, la investigación judicial también registra avances. María Laura reveló que durante este viernes fue contactada por personal policial, que le transmitió tranquilidad respecto del trabajo que se viene realizando para esclarecer el ataque.

De acuerdo con la información recibida por la familia, los investigadores trabajan para identificar a todos responsables del ataque por lo que se dictaron distintas medidas procesales que podrían dar resultados en las últimas horas.

También indicó que, cuando concurrió a radicar la denuncia durante la madrugada del viernes, le informaron que la causa ya había sido iniciada de oficio. En los próximos días, tanto ella como otros testigos serán convocados para ampliar sus declaraciones y aportar nuevos elementos a la investigación.

En medio de la preocupación que generó el caso en la comunidad, el Instituto de Enseñanzas Secundarias y Superior (IESS), donde estudia el adolescente, expresó públicamente su apoyo a través de las redes sociales. "Acompañamos a nuestro estudiante Santi Herrero y a su familia en este difícil momento. Confiamos y esperamos su pronta recuperación. Fuerza Santi", señalaron desde la institución educativa.