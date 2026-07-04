Apareció la adolescente que era buscada en Belgrano

La joven de 15 años había sido vista por última vez en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en el barrio de Belgrano.

Recientemente se supo que la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en el barrio porteño de Belgrano apareció con vida y en buen estado de salud en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo difundido, la joven había sido vista por última vez en la intersección de las calles Cuba y Sucre, a eso de las 19hs, cuando volvía sola de la casa de una amiga cuando mantuvo el último diálogo por WhatsApp con su círculo íntimo.

A partir de ese momento dejó de contestar a cualquier tipo de intento de comunicación, lo que motivó la denuncia y el inicio del operativo de búsqueda.

Encontraron a la adolescente con vida y buen estado de salud Según se supo, la adolescente fue hallada por la División Búsqueda de Personas en un supermercado por el barrio de Villa Soldati.

El hallazgo se pudo dar gracias al rastreo que realizaron los efectivos de la aplicación de viajes que utilizó para trasladarse desde su domicilio en Belgrano hasta la casa de su novio, con quien se encontraba al momento que la Policía la ubicó.