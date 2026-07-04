Encontraron otro cuerpo en Uruguay y analizan si es de uno de los pescadores desaparecidos

La Justicia de Uruguay investiga si un cuerpo hallado en las últimas horas en la costa de Atlántida, en el departamento de Canelones, pertenece a uno de los pescadores argentinos desaparecidos desde el pasado 14 de junio tras salir a navegar desde Berazategui.

El hallazgo fue realizado por efectivos de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay, que dieron intervención a las autoridades judiciales para iniciar las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el cadáver no presentaba signos externos de violencia ni lesiones compatibles con la participación de terceros.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que las corrientes y los fuertes vientos registrados en el Río de la Plata durante las últimas semanas hayan desplazado el cuerpo hasta las costas uruguayas.

La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó la realización de estudios forenses para establecer la causa de muerte y confirmar la identidad de la víctima.

Dos pescadores ya fueron identificados

Hasta el momento fueron identificados los cuerpos de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, integrantes del grupo de cinco pescadores que habían salido a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho".

Romegialli fue encontrado el 26 de junio a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite entre Argentina y Uruguay, luego de que un buque mercante detectara un cuerpo flotando y alertara a las autoridades.

Dos días más tarde, el 28 de junio, durante un nuevo operativo de búsqueda, fue hallado el cuerpo de Kovach en aguas del Río de la Plata, frente a Punta Indio.

Si las pericias confirman que el cuerpo encontrado en Atlántida corresponde a otro integrante del grupo, serán tres las víctimas fatales identificadas y dos los pescadores que continuarán desaparecidos.

La desaparición

Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey en el Río de la Plata.

La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8:30 de ese día. Al no regresar, sus familiares realizaron la denuncia y se inició un operativo de búsqueda en distintos sectores del río y en aguas uruguayas.

Según trascendió, la embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS, aunque no tenía radiobaliza ni dispositivos electrónicos de localización que podrían haber facilitado su rastreo durante la emergencia.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias realizadas en Uruguay, continúan los operativos para intentar localizar a los dos pescadores que aún permanecen desaparecidos.