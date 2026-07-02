Hallan un cuerpo decapitado en La Falda: un cráneo había sido hallado semanas atrás

La Justicia investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en la ciudad de La Falda y analiza si corresponde al cráneo humano encontrado semanas atrás a unos 150 metros del lugar. El procedimiento se realizó este miércoles en un descampado ubicado sobre calle Santiago del Estero al 600.

La Policía llegó al lugar luego de recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de restos humanos. Al arribar, los efectivos constataron la presencia del cuerpo de una mujer mayor de edad que se encontraba en avanzado estado de descomposición y sin el cráneo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales, Policía Científica y personal de Policía Judicial, que realizaron las primeras pericias y el levantamiento de pruebas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Cosquín, Silvana Pen, quien dispuso una serie de estudios forenses para determinar la identidad de la víctima y establecer las causas de la muerte.

Uno de los principales ejes de la investigación apunta a determinar si el cuerpo corresponde al cráneo humano hallado a principios de junio en una vivienda de calle Río Quinto al 500.

En aquella oportunidad, durante un cumpleaños familiar, la propietaria de la vivienda observó que su perro había ingresado al patio con un cráneo humano que aparentemente había recogido en las inmediaciones. Tras ese episodio se realizaron rastrillajes en la zona sin resultados positivos.

La hipótesis de los investigadores tomó fuerza debido a la proximidad entre ambos hallazgos: entre el domicilio donde apareció el cráneo y el descampado donde se encontró el cuerpo hay aproximadamente 150 metros de distancia.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la principal línea investigativa es que ambos restos pertenezcan a una misma persona, aunque la confirmación dependerá de los estudios de ADN y de las pericias antropológicas y forenses ordenadas por la fiscalía.

En paralelo, los investigadores también analizan si el caso podría estar vinculado con la denuncia por desaparición de una mujer de 72 años radicada recientemente en la región. Desde la fiscalía aclararon que por el momento no se descarta ninguna hipótesis y que la identificación del cuerpo será determinante para avanzar en la investigación.