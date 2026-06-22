Confirmaron que el cuerpo de "Gaspi" fue repatriado: qué se sabe sobre el último adiós

Gaspi falleció en un accidente aéreo en Río de Janeiro junto al artista estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale.

El fallecimiento del youtuber argentino "Gaspi" y del cineasta Lucas Vignale sigue generando una enorme conmoción en sus seguidores. Junto a ellos se encontraba el artista estadounidense Oliver Tree, quien también perdió la vida en el accidente aéreo entre dos helicópteros.

El fin de semana se llevó a cabo un homenaje de los fans de Gaspar Prim Díaz en el Obelisco de Buenos Aires. Hasta allí llegó la madre del joven, quien estaba movilizada por este difícil momento que está pasando.

En las últimas horas y según la información que confirmó el portal TN Show, tanto el cuerpo del cantante como el de "Gaspi" y Lucas Vignale fueron repatriados. De hecho, la familia de Oliver Tree lo confirmó mediante un posteo en sus redes sociales.

Los restos de "Gaspi" fueron repatriados tras los trámites judiciales Gaspi falleció en Brasil tras el choque entre dos helicópteros. Foto: Instagram / @gaspipd. En el caso del creador de contenido argentino, sus restos arribaron este domingo al país y fueron recibidos por familiares y allegados en medio de un fuerte hermetismo. De acuerdo con medios locales, el traslado se realizó tras completarse los trámites judiciales y consulares correspondientes en Brasil.