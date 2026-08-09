Adrián Suar se sinceró con Mirtha Legrand y opinó sobre el llanto de Araceli González: "Estaba muy..."

Adrián Suar no dudó en hablar sobre el momento que su exmujer lloró de forma desconsolada en el programa de la diva de El Trece.

El 13 de diciembre del 2025, Araceli González visitó a Mirtha Legrand y, al ser consultada por Adrián Suar. El momento se viralizó rápidamente y el directivo de El Trece se refirió a este mal momento que pasó la madre de su hijo.

"Con Adrián, te lo digo con mucha tristeza, no me llevo, pero no por una elección mía. Es un hombre que amé con toda mi alma, no quería llorar", expresó en ese momento la actriz luego de la pregunta de La Chiqui.

Adrián Suar habló del llanto de Araceli González Fiel a su estilo, Mirtha Legrand le preguntó sobre esta situación el sábado 8 de agosto en su programa y fue contundente: "La había visto, pobre Ara. Yo creo que estaba muy tomada emocionalmente por varias cosas que le estaban pasando en su vida".