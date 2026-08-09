Yanina Latorre reveló cómo le robó a un famoso y sorprendió a todos: "Entramos, afanamos y..."

Yanina Latorre sorprendió a todos al sacar a la luz el robo que le hizo a un hombre muy conocido y contó el motivo que la llevó a realizarlo.

Yanina Latorre acompañó a Andy Kusnetzoff en el debut de PH, Podemos Hablar. La conductora de canal América aprovechó para contar el robo que realizó contra una famosa figura y lo hizo con lujo de detalles en Telefe.

La consigna que expresó Andy fue contundente: "Vamos a arrancar. Avancen al punto de encuentro los que robaron algo alguna vez". En ese instante, Latorre no se quedó en su círculo y avanzó sin problemas para contar su historia.

"Robé una caja fuerte de un famoso, pero no la robé por mí, la robé por la mujer. Se estaban separando y le retuvo los pasaportes de las hijas", comenzó diciendo la comunicadora. Posteriormente, contó cómo fue el robo y confirmó que se trataba de un robo a Horacio de la Peña, quien se separó de Verónica Bajo.

Los detalles del robo que Yanina Latorre llevó adelante contra un famoso "Nos fuimos las dos en mi auto, entramos, afanamos, salimos corriendo, nos metimos al auto y nos agarró la policía". Yanina confesó que al verse en esta situación le piso los pies al oficial de la policía y se dio a la fuga.