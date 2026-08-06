Afirman que Pampita y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cara a cara en PH, Podemos Hablar: qué pasó

En Intrusos revelaron el fuerte momento que se vivió en plena grabación del programa que se verá el próximo sábado.

PH, Podemos Hablar, vuelve a la pantalla de Telefe el próximo sábado con invitados estelares. Entre las que se encuentran Pampita y Yanina Latorre, dos referentes que tiene el mundo del espectáculo.

Los convocados deberán pasar por el clásico "punto de encuentro", el espacio central donde el anfitrión realiza las preguntas más incisivas de la noche. Allí, las personalidades invitadas buscarán cruzar vivencias e identificar qué aspectos los unen a pesar de provenir de trayectorias muy distintas.

Según la información que revelaron en Intrusos, las figuras discutieron fuertemente en la grabación: "Hubo un enfrentamiento entre Pampita y Yanina Latorre, intenso cara a cara".

Los detalles del picante cara a cara entre Pampita y Yanina Latorre en PH, Podemos Hablar El cronista aseguró que hubo un "reclamo por cosas que han pasado antes". Según Marcela Tauro, panelista de Intrusos, la modelo le habría reclamado los dichos sobre la separación que tuvo tiempo atrás con Martín Pepa.