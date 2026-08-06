Salió a la luz la guerra que se armó en uno de los programas más famosos de Telefe: "A las patadas"

Pepe Ochoa contó en LAM la fuerte interna que se generó en uno de los ciclos más destacados del canal de las tres pelotas.

En Telefe se desató una fuerte interna tras la silenciosa reestructuración que sufrió el equipo de A la Barbarossa, donde una figura hizo su retorno mientras otra dio un paso al costado sin ningún tipo de anuncio formal.

Los pormenores del cruce salieron a la luz en LAM a través de Pepe Ochoa, quien primero planteó el asunto como un enigmático antes de revelar a las protagonistas. "Se fue ofendida la panelista actual con la panelista entrante, que nada tiene que ver con su salida", detalló el panelista al referirse al malestar que generó el recambio.

Romina Uhrig se fue de A la Barbarossa. Instagram Romina_uhrig. En ese sentido, el periodista remarcó que el ambiente dentro del estudio no era el mejor con la integrante saliente: "El tema es que nadie del equipo se la fuma. Mañana van a salir a desmentirme, pero sé que es así". Acto seguido, confirmó que la persona que dejó el matutino fue Romina Uhrig y que quien ocupó nuevamente esa silla fue Noe Antonelli, reincorporada tras su partida en 2024.

"A ella la habían convocado para hablar de Gran Hermano, pero empezaron a haber cosas medias raras, porque ellas en sus formas, no gustaba al equipo. Luego la meten en la casa de Gran Hermano y cuando salió nunca más volvió", contó el panelista.