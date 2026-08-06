Ángel de Brito destapó la traición de una famosa y la mandó al frente en vivo: "Nos pidió plata para..."

El periodista reveló en LAM la inesperada actitud que tuvo una celebridad con LAM, el programa que conduce de Brito por América TV.

Este miércoles en LAM, Ángel de Brito exteriorizó su indignación al revelar que una famosa solicitó una suma de dinero para ir al piso en calidad de invitada. El tema surgió mientras bromeaba sobre si Ana Rosenfeld había reclamado algún pago para ir al programa, momento en el que el conductor lanzó: "Hay otra angelita que nos pidió plata para venir como invitada. Hemos perdido una amiga".

Con el objetivo de mantener la intriga, el periodista aclaró que la persona involucrada no ostenta la categoría de diva y descartó varios nombres pesados que pasaron por el panel: "No es diva. No es Flor de la Ve, no es Graciela Alfano, no es Yanina Latorre".

El conductor contó que una exintegrante del panel del programa de América TV pidió dinero para ir como invitada. Captura de pantalla Youtube América TV. "Fue para venir una vez sola y de invitada. No para trabajar", explicó el periodista. Este detalle hizo rememorar la actitud que en su momento tuvo María Fernanda Callejón, ante lo cual de Brito acotó con ironía: “No gano para disgustos”.

Para orientar la búsqueda, el conductor brindó algunas coordenadas sobre la figura en cuestión, mencionando que "es muy buena angelita", que "estuvo hace poco" y que "preguntó cuánto le íbamos a pagar".

El periodista decidió no dar el nombre de la famosa. Captura de pantalla Youtube América TV. Pese al pedido económico, el comunicador expresó el aprecio que siente por ella: "Yo la quiero mucho. Es buena invitada porque siempre tiene tema. Aparte, es angelita. Estuvo en mi último cumpleaños".