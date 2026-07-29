Se filtró la interna en El Nueve que involucra a Florencia de la V y la dejó en una situación crítica: "Ellos no la..."

Ángel de Brito destapó en Ángel Responde los detalles de una tensa situación que atraviesa Florencia de la V en la señal.

Ángel de Brito expuso el difícil momento profesional que vive Florencia de la V en El Nueve.

Mientras El Nueve continúa realizando cambios en su programación, Ángel de Brito reveló un nuevo dato que involucra a Florencia de la V. Según contó el periodista, la conductora tenía intenciones de sumarse como reemplazo en Bendita, pero esa posibilidad no prosperó.

La información surgió durante una charla en Ángel Responde, de Bondi Live, cuando Denise Dumas quiso saber si Carmen Barbieri sería una de las invitadas convocadas para ocupar el lugar de Edith Hermida durante sus vacaciones.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en Ángel Responde sobre Florencia de la V "A Carmen no me la nombró Pilar (Pilar Smith), pero a la que no quieren es a Flor de la V", contó de Brito. Ante la consulta de Dumas sobre si la negativa había partido de la propia conductora, el comunciador explicó: "Ella quiere ir, pero ellos no la quieren".

La ausencia temporal de Hermida llevó a la producción de Bendita a convocar distintas figuras del canal para reemplazarla de manera rotativa, con un conductor diferente en cada emisión hasta su regreso.

El periodista aseguró que en la señal no quieren a de la V como conductora de Bendita TV. La primera en asumir ese rol fue Rocío Marengo, quien estuvo al frente del ciclo este lunes 27 y obtuvo un promedio de 2,8 puntos de rating. Este martes fue el turno de Fabián Doman y Julián Weich también participará en uno de los programas de la semana.