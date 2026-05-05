Florencia de la V confesó quiénes son las dos famosas de las que se enamoró: "No sabés lo que era"

Flor de la V dio una nota este martes para La mañana con Moria y sorprendió con una revelación íntima.

Un momento distendido terminó dando lugar a una confesión inesperada en plena charla televisiva. Florencia de la V abrió su intimidad y sorprendió al hablar de experiencias personales vinculadas al amor.

Todo ocurrió durante un móvil de La mañana con Moria, donde la actriz participó de una dinámica lúdica junto a la conductora. Fue allí, en el marco del juego "Yo nunca", cuando hizo una revelación que no pasó desapercibida. "Yo sí me he enamorado en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres", confesó de la V.

Esto fue lo que dijo Florencia de la V en La mañana con Moria Florencia De La V Habló De Su Amor Por Dos Compañeras

La declaración despertó la curiosidad de Casán, quien quiso saber más detalles y celebró lo compartido. "¿Se puede saber de quién?", le preguntó la conductora, y luego sumó: "Es lindo lo que decís, es hermoso. Es un lindo autodescubrimiento".

Antes de profundizar, Florencia explicó cómo vive ese tipo de vínculos en el ámbito laboral: "A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa".