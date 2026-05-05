"Es mejor...": Benjamín Vicuña confesó por qué jamás pasó por el altar con Pampita o La China Suárez

Benjamín Vicuña es, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de la crónica social rioplatense. A pesar de haber construido historias de amor profundas y duraderas con figuras como Pampita Ardohain y La China Suárez —con quienes tuvo a sus cinco hijos—, el actor ha mantenido un invicto llamativo: nunca ha contraído matrimonio .

En una reciente entrevista en el ciclo Otro día perdido, el chileno decidió profundizar en las razones detrás de esta decisión que tanto intriga a sus seguidores.

Durante la charla con Mario Pergolini, Vicuña retomó una consulta que ya le había planteado Mirtha Legrand en su "mesaza". "Nunca me casé, nunca formalicé ", sentenció, desmitificando cualquier rumor de boda secreta en el pasado. Al intentar explicar por qué evitó el registro civil, el actor apeló a una creencia compartida por muchos: la idea de que formalizar algo que funciona bien puede arruinarlo.

A pesar de formar una familia con Pampita, el actor nunca contrajo matrimonio con ella.

"Esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y se separan... Es mejor no cambiar nada , si viene todo bien, impecable... ¿Para qué?", reflexionó Vicuña, llegando incluso a utilizar la palabra "mufa" antes de retractarse por un término más suave. Para el actor, el casamiento parece actuar como un factor de inestabilidad que prefiere no tentar, optando por la continuidad orgánica de sus relaciones.

china suarez benjamin vicuña.jpg El actor chileno compartió relación con la China Suárez pero no se casó. Archivo

Actualmente, Vicuña atraviesa un presente pleno tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras se prepara para el estreno de la versión teatral de Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe, bajo la dirección de Javier Daulte, el actor no escatimó en elogios para su actual pareja, Anita Espasandin. "Es una mujer increíble, buena madre y gran profesional", aseguró, confirmando que su felicidad no requiere de sellos ni firmas legales.

anita-espasandin-le-pregunto-a-benjamin-vicuna-si-Q6UVDREYOBC2DAMGYIZ3FQ7OVA Feliz con su novia Anita Espasandin, el intérprete asegura que la formalización no es necesaria para su estabilidad. Captura de Instagram

Incluso se permitió bromear con Pergolini sobre la posibilidad de "terminar" su vida junto a su compañero de elenco, entre ensayos y partidos de fútbol, demostrando que su postura frente al compromiso tradicional se ha relajado con los años. Con su carrera en un punto alto y su familia como prioridad, Benjamín Vicuña elige creer que, en el amor, si algo funciona, no hay que tocarlo.