Salio a la luz el dato explosivo sobre el presente de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: "Tienen..."

Gustavo Méndez reveló en La mañana con Moria una información que nadie sospechaba. El vínculo del actor y su novia se encuentra bajo una lupa.

Los comentarios venían circulando por lo bajo, pero en las últimas horas tomaron otra dimensión y pusieron bajo la lupa el vínculo entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, en medio de fuertes versiones de tensión.

Quien instaló el tema fue Gustavo Méndez en La mañana con Moria. Aunque inicialmente habló en relación al trabajo del actor, dejó una frase que rápidamente generó interpretaciones más allá de lo profesional: "Me dijeron que Vicuña y Lamothe tienen escenas muy fuertes". La mención, vinculada a su proyecto teatral con Esteban Lamothe, abrió el debate sobre el posible impacto de ciertas escenas en la vida personal.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña 2 Gustavo Méndez aseguró que la pareja tiene muchas discusiones. Instagram Anita.espasandin.

Sin embargo, el periodista fue más allá y lanzó un comentario que encendió aún más las alarmas: "Me dijeron: 'Mirá pensé que me llamabas por Anita y porque se pelean mucho'". Esa versión puso el foco directamente en la intimidad de la pareja y alimentó las especulaciones de conflicto.

En medio de ese escenario, Moria Casán sumó su opinión con su estilo directo: "Cuando frecuentan mucho en el medio, como se siente la persona que acompaña a alguien, se siente postergada". Aunque no dio nombres, sus palabras fueron leídas como una posible alusión a la situación.