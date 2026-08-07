Aseguran que Griselda Siciliani tendría un romance con un famoso artista

En Intrusos revelaron que la actriz estaría iniciando una relación con un conocido cantante y Siciliani rompió el silencio.

En Intrusos aseguraron que Griselda Siciliani está viviendo un romance con un famoso cantante.

Este viernes en Intrusos aseguraron que Griselda Siciliani le estaría dando una nueva oportunidad al amor con, nada más y nada menos que Emiliano Brancciari, cantante de la banda No Te Va Gustar

Durante el ciclo de América TV presentaron un enigmático que finalmente apuntó a Siciliani. Allí aseguraron que el supuesto vínculo con el músico llevaría algunos meses y señalaron que la actriz habría asistido a uno de los conciertos del grupo. También mencionaron que sigue tanto a la banda como al artista en sus redes sociales, un dato que, según el panel, reforzaba las sospechas.

Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari La respuesta de Siciliani no tardó en llegar. Mientras el tema seguía en debate, la artista envió un audio y varios mensajes a Adrián Pallares, conductor del programa, para rechazar de manera categórica la información.

"No, Adri, desmiento rotundamente", expresó la actriz.

La actriz se comunicó con Adrián Pallares y desmintió los rumores que la vinculan con Emiliano Brancciari. "Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más", dejó en claro Griselda Siciliani.