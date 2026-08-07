Pampita rompió el silencio tras su cara a cara con Yanina Latorre en PH: "Estuvo bueno sacar los trapitos al sol"

La panelista y la modelo sacaron a la luz reproches acumulados durante un momento de máxima incomodidad en el programa de Andy que vuelve a Telefe este sábado.

La modelo admitió las profundas diferencias que la separan de la panelista. / Archivo MDZ

El esperado regreso de Andy Kusnetzoff a la pantalla chica arrancó envuelto en una fuerte polémica. Durante la grabación del primer programa de la nueva temporada de PH, Podemos Hablar, se vivió un tenso cara a cara entre Pampita y Yanina Latorre.

Las protagonistas sacaron a relucir discusiones del pasado frente a la mirada de Andy Kusnetzoff. Telefe La producción del ciclo decidió cruzarlas en el clásico punto de encuentro, lo que desató una serie de reclamos por episodios ocurridos en el pasado. Lejos de esquivar el conflicto, ambas expusieron sus posturas sin filtro ante las cámaras.

Pampita no se quedó callada y habló sobre lo que pasó en PH A la salida del estudio, la modelo rompió el silencio y admitió la frialdad del momento. “Pensamos diferente, actuamos diferente en la vida y tenemos conceptos diferentes en las cosas. Hay muchas cosas en las que somos opuestas”, declaró con firmeza.

En esa misma línea, la empresaria reconoció que el cruce sirvió para debatir posturas. “La producción nos puso una con la otra y estuvo bueno charlar y abrir nuestro corazón. Hubo muchos reclamos de los dos lados y puntos de vista muy firmes. Siempre está bueno sacar los trapitos al sol”, completó.

La respuesta de Yanina Latorre Por su parte, Yanina Latorre no se quedó atrás y dejó entrever que el público respaldará su postura en el aire. “Vean el programa y todos la van a matar el lunes, posta lo digo, por lo que me contestó”, lanzó la panelista.