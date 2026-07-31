Pampita deslumbró con un microvestido del color estrella del año: mirá como es

Este color se consagra como el color estrella del año, y Pampita lo confirma con un minivestido que vas a querer tener.

Pampita sorprendió en redes con un look monocromático en marrón chocolate, una de las grandes apuestas para el verano 2026. Su éxito radica en su versatilidad ya que se adapta a cualquier momento del día, se lleva bien con fibras naturales, dorados y accesorios de rafia, y además favorece a todos los tonos de piel.

Para una salida nocturna, la modelo eligió un minivestido chocolate con un escote halter profundo, cintura drapeada y una falda con volados.

Completó el conjunto con unas sandalias de plataforma en el mismo tono, logrando un efecto monocromático que siempre estiliza la figura y potencia la armonía del outfit.

Sin embargo, el detalle que realmente elevó la propuesta fue su elección de accesorios, puesto que lució una cartera tipo canasta de mimbre, que suele verse en looks playeros pero que, combinado con su vestido de noche, logró darle un toque artesanal.