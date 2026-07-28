Marcela Kloosterboer se unió a la tendencia y mostró su look más natural: ¡mirá!

La actriz Marcela Kloosterboer sorprendió con un maquillaje que simula no estar maquillada y que es tendencia entre las famosas. Mirá las fotos en la nota.

Marcela Kloosterboer sorprendió con un look que contó con un maquillaje casi invisible y un outfit pensado para las noches de invierno. La actriz compartió una imagen en la que apostó por la tendencia "no-makeup", que cada vez gana más terreno entre las figuras públicas que prefieren la sutileza.

El "no makeup" se trata de una técnica que busca potenciar los rasgos naturales sin que se note la presencia de cosméticos. El objetivo es lograr un efecto de piel fresca y descansada, como si no llevaras nada puesto, pero con un acabado luminoso y saludable.

La publicación de Marcela estuvo acompañada por la frase "Un vinito y a dormir" y mostró a la actriz con una piel radiante, las cejas peinadas de manera natural, una leve capa de máscara de pestañas y los labios en un suave rosa nude. El resultado fue, justamente, un acabado luminoso que realzó sus rasgos sin necesidad de un maquillaje recargado.

Para completar la estética minimalista, la actriz lució un suéter negro de lana gruesa con cuello alto, que enmarcó su rostro y potenció la delicadeza de su maquillaje.