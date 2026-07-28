Día Mundial contra la Hepatitis: conocé sus síntomas para la detección temprana

La OMS conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, instando a derribar las barreras de acceso al diagnóstico y tratamiento para combatir esta enfermedad.

En este Día Mundial contra las Hepatitis, renovemos un compromiso simple pero fundamental: informarnos, prevenir y actuar a tiempo.

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha instituida en 2010 durante la 63° Asamblea Mundial de la Salud en homenaje al nacimiento del Dr. Baruch Blumberg, el científico galardonado con el Premio Nobel que identificó el virus de la hepatitis B, desarrolló una prueba diagnóstica y creó la vacuna para combatirla.

El impacto de la hepatitis La hepatitis, causada por distintos virus, es responsable de una alta carga de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los cánceres primarios de hígado están vinculados a los virus de la hepatitis B y C, cifras que subrayan la urgencia de reforzar las estrategias de prevención y tratamiento.

Bajo el lema «Hepatitis: ¡Acabemos con ella!» (o «Vamos a derribar las barreras» en algunas regiones), la OMS convoca a gobiernos, organizaciones de salud y sociedad civil a eliminar esta enfermedad como amenaza pública, derribando los obstáculos que limitan el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

El lema de 2026 es «Hepatitis: ¡Acabemos con ella!», un llamado a la acción que busca movilizar a los gobiernos, las organizaciones de salud y la sociedad civil. FundaHigado América La vacunación logró reducir notablemente los casos en varios países; la vacuna contra la hepatitis A disminuyó los trasplantes hepáticos en niños, y Argentina mantiene tasas estables de incidencia de hepatitis B, un reflejo del impacto de las políticas de inmunización.