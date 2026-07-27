Paula Chaves brilló en El Salvador con un look casual y chic que podés replicar

La conductora Paula Chaves deslumbró en sus vacaciones con un conjunto casual y chic que se destacó por su simplicidad. No te pierdas las fotos en la nota.

En medio de sus vacaciones en El Salvador junto a Pedro Alfonso y sus hijos, Paula Chaves compartió un look relajado pero chic, dándonos el ejemplo de que los básicos bien combinados pueden hacernos destacar.

Con la palabra "Aloha" como única descripción, Paula apostó por un estilismo simple y cómodo, muy acorde al verano. La base fue una musculosa negra de breteles finos, ajustada y de escote recto, y la acompañó con una minifalda tipo pareo de tela liviana, con un estampado en tonos verdes, oliva, beige y gris, y un largo lazo lateral.

El contraste entre el negro liso del top y el estampado de la falda logró un equilibrio perfecto entre lo elegante y lo descontracturado, mientras que los accesorios, pocos pero precisos, incluyeron unos anteojos de sol rectangulares negros, aros argolla dorados y un choker negro fino que le dio un toque noventoso al look.