El ítem infalible de Paula Chaves para usar faldas y vestidos en invierno: mirá qué es

Paula Chaves demostró cómo lucir faldas y vestidos en invierno con un truco de moda clásico. Descubrí qué es en la nota.

Para su participación en "Otro día perdido", la modelo y conductora Paula Chaves lució un estilismo total black que contó con un recurso de moda tan clásico como vigente. Se trató de las medias largas negras, un ítem infalible que permite seguir usando faldas y vestidos durante el invierno.

Combinadas con una minifalda de silueta globo que le dio volumen a la parte inferior, un blazer cropped y stilettos que alargaron su figura, las medias lograron darle unidad al conjunto, así como también le estilizaron la silueta y sumaron un plus de abrigo.

Las medias largas negras son una inversión inteligente que temporada tras temporada vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa, porque además de brindar abrigo, permiten seguir usando prendas que muchas veces quedan relegadas durante los meses más fríos.

Su gran ventaja es la versatilidad, puesto que funcionan con minifaldas, vestidos cortos, diseños midi e incluso shorts de sastrería, y combinan con todo tipo de calzado.