La tensa reunión de cinco horas entre Zaira Nara y Paula Chaves tras años de enemistad: qué se dijeron

A pesar de que una reciente foto de ambas juntas en la apertura de un local comercial encendió las alarmas de una posible tregua, la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves sigue sin encontrar el rumbo. Lo que para muchos parecía un acercamiento genuino, en realidad fue un intento que no prosperó.

En las últimas horas, salieron a la luz los íntimos detalles de una reunión privada que duró nada menos que cinco horas. Fue la periodista Paula Varela quien, en Intrusos, se encargó de filtrar el minuto a minuto de esta esperada y tensa charla, donde ambas mediáticas pusieron las cartas sobre la mesa.

"Esto fue el viernes en la casa de Zaira. Paula llegó aproximadamente a las 19. Estuvieron juntas, solas, hasta la medianoche" , precisó la panelista del ciclo de espectáculos. Sin embargo, para quienes aguardaban un final feliz digno de la amistad que supieron tener, Varela fue tajante y no dejó lugar a dudas: "No se amigaron" .

Lejos de limar asperezas y volver a los abrazos, la extensa reunión sirvió como escenario para que se dijeran frente a frente todo lo que tenían guardado desde que el vínculo se rompió abruptamente.

Los reproches de Paula Chaves

paula chaves y zaira nara El último encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves. Archivo MDZ

Uno de los puntos más reveladores de la información aportada por la panelista fue el verdadero motivo del enojo de Paula. Según trascendió, el conflicto nunca pasó por una cuestión de celos hacia su expareja, el polista Facundo Pieres.

"Lo que me contaron es que Paula puso en el tapete que esta pelea no fue por Facundo Pieres como hombre", continuó relatando Varela. "Sino que era por la actitud que tomó de estar con Facundo. Alejarse, contarle menos, dejar de compartir cosas. Que en algún punto la relación se llevó puesta la amistad. Que cuando la llamaba a Zaira, no estaba", argumentó.

La defensa de Zaira Nara

Facundo Pieres hasta las manos con Zaira Nara Foto: Captura de Instagram Facundo Pieres y Zaira Nara. Archivo MDZ

Por su parte, la hermana de Wanda Nara también aprovechó las cinco horas de reunión para dar sus motivos y explicar su accionar, amparándose en el difícil presente amoroso que le tocaba atravesar en aquel entonces.

"Del lado de Zaira me cuentan que ella decía que estaba en un mal momento porque se estaba separando de Jakob von Plessen y necesitaba a alguien para salir de la situación", detalló la periodista al referirse a la postura de la conductora.

En ese contexto de vulnerabilidad emocional tras el final de su familia, la figura del polista representó un escape que Zaira decidió aprovechar. "Dijo que justo apareció Facundo y quiso darse la oportunidad, si bien no sabía si era el amor de su vida", razonó Varela sobre la explicación final de Nara.