Rating: el apocado regreso de Pasó en América y los números que encendieron las alarmas en la televisión

La pelea por el rating en la televisión de aire argentina sumó un nuevo capítulo en la franja tardía. Con el cambio de grilla de América TV, todas las miradas estaban puestas en el regreso de Pasó en América , el ciclo encargado de cerrar la programación del canal.

Sin embargo, los números del minuto a minuto encendieron las alarmas en la emisora de Palermo al mostrar una marcada fuga de audiencia desde su arranque. El análisis del paralelismo entre las 22:00 y las 23:00 evidencia las realidades opuestas que atraviesan los canales de aire en la medianoche.

El principal dolor de cabeza para América TV radicó en la incapacidad de retener al público de su antecesor. El programa previo, BTV , cerró su emisión con un piso de 2.9 puntos de rating a Pasó en América. No obstante, la respuesta del público fue inmediata ante el cambio de propuesta:

A las 22:59 , el encendido de América ya había bajado a 1.2 puntos , mientras que su competidor directo, Telenueve Denuncia (El Nueve), se ubicaba en 1.3.

A las 23:02 , el estreno mostró una leve reacción escalando a los 1.3 puntos , pero quedó por detrás de la propuesta informativa de El Nueve, que trepó a los 1.5 puntos .

Hacia las 23:10, la tendencia negativa se profundizó para el canal del cubo: Pasó en América tocó un piso de 1.1 puntos, perdiendo el duelo directo con Telenueve Denuncia, que se mantuvo arriba con 1.2.

rating 1 Rating general a las 23 horas. X @somoschisme

El resto de la competencia: dos realidades inalcanzables

rating 3 El rating entrada la noche. X @NACHORODRIGUEZ

A una distancia sideral de la pelea por el tercer puesto, Telefe y El Trece mantuvieron sus audiencias consolidadas sin sufrir el impacto del estreno de la competencia:

Telefe (Gran Hermano): El reality show conducido por Santiago del Moro continuó siendo el dueño absoluto de la noche, moviéndose con comodidad entre los 12.3 y los 12.7 puntos de rating al llegar a las 23:00.

El Trece (Otro Día Perdido): Logró sostener un segundo lugar muy firme y regular, registrando una marca sostenida de 5.3 puntos, blindado ante las fluctuaciones de los canales de abajo.

rating 4 Rating de los pesos pesados. X @PtcRecargado

La primera noche del nuevo esquema deja en claro que el público de la última franja de la noche no perdonó el cambio de formato, obligando a Pasó en América a remar desde atrás en una franja donde El Nueve demostró tener un piso de televidentes mucho más fiel.