Cambio de gerencia y estrategia de rating: la fuerte guerra entre dos conductoras de un importante canal de noticias

Lo que sucede frente a las cámaras suele ser apenas un reflejo de las batallas que se ejecutan en los pasillos de los canales. Esta vez, el foco del conflicto se acentúa en dos reconocidas periodistas de la televisión argentina: Débora Plager y Cristina Pérez . Ambas figuras protagonizan un tenso cruce que tiene de rehén a la grilla de programación.

El detonante de este enfrentamiento no fue un cruce de opiniones, sino una decisión administrativa. Con la reciente asunción de Nicolás Bocacce en la gerencia de La Nación , se determinó eliminar el tradicional "pase" que conectaba el final del programa de Plager con el inicio del ciclo de Pérez. Sin embargo, lo que parecía un simple ajuste técnico, destapó una interna feroz por el control del reloj.

Sin el pase de por medio, la matemática televisiva indica que a las 18:00 Débora debería entregar el aire para que Cristina comience su noticiero. Pero la realidad es otra. Cristina Pérez se plantó firme ante las nuevas autoridades y exige comenzar su programa a las 18:15 , asegurando que ese fue el acuerdo que pactó con la gerencia anterior.

Esta postura inflexible deja al canal en una encrucijada y a su colega, Débora Plager , a la espera de que la situación se resuelva, teniendo que sostener el aire en medio de una transición que hoy por hoy es tierra de nadie.

El factor Feinmann

Eduardo Feinmann 2 Eduardo Feinmann. Captura de pantalla X @A24COM.

Lejos de ser un simple problema de agenda, la negativa de Cristina esconde una jugada televisiva. Quienes conocen los números del rating saben que la periodista tiene en la mira a su principal competidor: Eduardo Feinmann.

Los análisis de audiencia demuestran que los primeros 15 minutos del programa de Feinmann en la señal rival marcan picos altísimos que resultan muy difíciles de quebrar. Al exigir iniciar su ciclo a las 18:15, Pérez esquiva la tormenta perfecta, evitando competir de lleno contra el momento más fuerte de su adversario y arrancando cuando los números tienden a estabilizarse.

La pulseada actual con la gerencia no hace más que recordar el peso específico que tiene Cristina Pérez en las negociaciones. Cabe destacar que su llegada a la señal de noticias se dio tras una renuncia de su histórica casa, Telefe.