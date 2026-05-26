Alejandro Fantino rompió el silencio tras el durísimo cruce con Viviana Canosa: "Somos..."

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron un escandaloso cruce mientras se encontraban al aire en Carnaval Stream con el programa Cónclave. La periodista lo acusó de tratarla de "psicótica" y decidió agarrar sus cosas, levantarse e irse muy enojada por la situación.

Durante el debate, Viviana y Alejandro Fantino se enfrentaron debido a que la periodista pensó que su compañero la llamó "psicótica" y ella explotó: "¿Me estás diciendo psicótica a mí? Porque es más psicótico tu presidente que yo ". En ese instante, Fabián Domán aclaró que Fantino había dejado en claro que no lo decía por ella; sin embargo, todo empeoró.

Finalmente, el conductor decidió romper el silencio en A la Tarde (América TV): "Es parte de lo que vivimos en la tele, nada que no hayamos vivido. Ella volvió y después nos saludamos bien todos ".

"Somos picantes para debatir y nos contrataron para eso. Yo termino en un ambiente de debate y, si puedo, me abrazo con la gente que está ahí y me voy", sentenció Alejandro Fantino sobre el cruce con Viviana Canosa.

Captura de pantalla 2026-05-26 182308 Alejandro Fantino habló sobre la discusión con Viviana Canosa. Foto: captura de video / América TV.

"Lo de anoche fue fuerte, pero por lo menos para mí terminó adentro de la cancha y no siguió en el vestuario", finalizó el periodista. Por el momento, la conductora no se ha expresado tras lo ocurrido en Cónclave.