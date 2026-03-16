El picante cruce entre Alejandro Fantino y Viviana Canosa que paralizó el vivo: "¡Te das cuenta!"

Un encendido debate sobre la actualidad económica argentina protagonizó la última emisión del programa del Cónclave, de Carnaval Stream. Durante la transmisión en vivo, Fabián Doman, Viviana Canosa y Alejandro Fantino expusieron visiones completamente opuestas sobre la realidad del país y el impacto de la crisis en los ciudadanos, lo que derivó en un fuerte cruce de posturas.

El disparador fue el relato de Canosa sobre la difícil situación de un taxista de 72 años que, pese a trabajar sin descanso, no logra cubrir sus gastos. "Hoy laburo los feriados, laburo de lunes a lunes y no llego", citó la periodista, para luego sentenciar: "Eso para mí es lo que vale, el sentido común del tipo al que por más que lo haya votado no le alcanza la guita. Y es así, no hay más vuelta".

El desarrollo del acalorado debate Embed - Alejandro Fantino y Fabian Doman.mp4 Fabián Doman sumó datos a la mesa al leer un titular sobre la profundización de la crisis en el sector de los electrodomésticos y el cierre de locales por la caída de ventas. Ante esto, Alejandro Fantino intervino para contrastar el presente con el pasado, recordando épocas donde comprar una heladera requería un esfuerzo enorme o cuando los argentinos debían viajar a Paraguay o Uruguay para cambiar las gomas del auto. "Es la primera vez que las cebras tienen las escopetas y corren a los cazadores", graficó Fantino, marcando una distancia con el dramatismo planteado por sus compañeros.

Lejos de encontrar un punto de acuerdo, la tensión llegó a su punto máximo cuando el debate se volvió conceptual. Fantino recurrió a la idea de "inconmensurabilidad" para explicar la brecha insalvable entre sus opiniones. "Son diferentes los paradigmas de pensamiento vos y yo. No hay forma de comunicación posible", afirmó el conductor.