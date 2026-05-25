Gran Hermano volvió a ser tendencia en la red social X (antes Twitter) luego de que dos participantes protagonizaron una acalorada y tensa discusión en la casa más famosa del país. Se trata de Eduardo y Manuel, quienes se pelearon debido a la compra semanal.

Es que Eduardo fue el encargado de realizar la compra y a los demás participantes no les gustaron para nada los alimentos que llegaron. Quien se lo dijo en frente de todos fue el propio Manuel y esto disparó un gran enfrentamiento.

"Edu se cagó en la comida de todos" , expresó el joven mientras su compañero lo miraba desde otra parte del living. Ante este comentario, no se quedó callado y arremetió fuertemente para defenderse de la acusación.

Dos participantes discutieron a los gritos en Gran Hermano y estalló la polémica: "Pedazo de pelo..."

"No me cagué en todos, pedazo de pelot... lo hice sin querer. ¿Te pensás que me cago en la comida de la gente? Callate otario", le expresó sin filtro Eduardo mientras sus compañeros presenciaban esta pelea.

Captura de pantalla 2026-05-25 155629 Escándalo en Gran Hermano. Foto: captura de video / Telefe.

"Otario sos vos, 57 años al pedo tenés", sentenció Manuel. Este conflicto puso a Eduardo en el foco del público y muchos usuarios afirman que será él el próximo eliminado de esta nueva edición de Gran Hermano.